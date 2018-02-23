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Белорусские сенаторы обсудили с Рапотой перспективы новых союзных проектов

Общество 23.02.2018 | 15:54
Во время встречи. Фото Совета Республики Национального собрания Беларуси
Во время встречи. Фото Совета Республики Национального собрания Беларуси

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Президиума Совета Республики Национального собрания Беларуси обсудили с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой перспективы новых белорусско-российских проектов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Во встрече с госсекретарем приняли участие председатели постоянных комиссий Совета Республики - Александр Попков, Алла Бодак, Владимир Пантюхов и Сергей Рахманов. "Обсуждались возможности реализации новых белорусско-российских совместных проектов. В частности, белорусская сторона предлагает российским коллегам совместный проект в области производства и переработки льна. Речь идет о создании льняного кластера, в который мог бы войти Оршанский льнокомбинат. На специально организованной выставке Григорий Рапота ознакомился с возможностями предприятия и ассортиментом выпускаемой продукции", - проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, участники встречи рассмотрели ход подготовки V Форума регионов Беларуси и России, который пройдет в Могилевской области в сентябре, тематику его секционных заседаний и их наполнение. Планируется, что секции охватят широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. Среди них - экономическая безопасность, аграрная политика, унификация и гармонизация национальных законодательств, молодежная политика, цифровая экономика.-0-

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Теги
Беларусь, встречи, Рапота, Россия, Совет Республики, Союзное государство
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