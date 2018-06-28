Белорусские сенаторы одобрили поправки в закон о массовых мероприятиях

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Республики одобрил сегодня на заседании поправки в закон о массовых мероприятиях, передает корреспондент БЕЛТА.

Представляя законопроект сенаторам, заместитель министра внутренних дел Николай Мельченко рассказал об основных новациях. Главная состоит в введении уведомительного порядка организации массовых мероприятий в постоянных местах, которые определены местными властями. Еще одно важное новшество касается работы на массовых мероприятиях журналистов. Предлагается обязать их брать с собой документ, удостоверяющий личность, и служебное удостоверение. Кроме того, журналист обязан будет иметь ясно видимый отличительный знак представителя СМИ.

Замминистра подчеркнул, что законопроект призван усовершенствовать правовые отношения в сфере организации и проведения массовых мероприятий, в том числе с учетом международного опыта и современных требований безопасности. При разработке документа учитывались пожелания прессы, общественности.-0-