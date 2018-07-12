Белорусские школьники победили на международном турнире юных математиков в Париже

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские школьники победили на X Международном турнире юных математиков в Париже, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Министерства образования.
Участие в турнире, который проходил с 5 по 12 июля, принимали две белорусские команды, основная и дополнительная. Они завоевали золотую и бронзовую медали. "В рейтинге команд, принявших участие в турнире, основная завоевала абсолютное первое место", - отметили в пресс-центре.
Всего в турнире участвовали 12 команд из 8 стран (Беларусь, Болгария, Германия, Грузия, Индия, Россия, Румыния, Франция). За все годы участия в международном турнире юных математиков Беларусь завоевала шесть золотых, три серебряные и пять бронзовых медалей - это лучший результат среди всех стран - участниц международных турниров юных математиков.
"В отличие от олимпиад турнир юных математиков - это коллективное соревнование учащихся в умении решать сложные исследовательские математические задачи, грамотно и убедительно представлять полученные результаты, аргументированно отстаивать свою точку зрения в дискуссиях. Турнир состоит из нескольких математических боев, в которых команды по очереди докладывают о своих исследованиях по предложенным заданиям, также выступают в роли оппонентов и рецензентов для других участников", - пояснили в пресс-центре.
Основными инициаторами и организаторами турнира выступают математики Университета Париж-Сюд и Белорусского государственного университета.-0-
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