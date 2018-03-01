Белорусские школьники представят свои ноу-хау в финале научно-инженерного конкурса

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал научно-инженерного конкурса учащихся Belarus Science and Engineering Fair 2018 пройдет в Минске 2-4 марта, сообщили БЕЛТА в Минском областном институте развития образования.

Мероприятие проводится в Беларуси шестой год подряд для организации эффективного взаимодействия школы, науки и бизнеса. В этом году на суд жюри представлены почти 300 исследовательских работ учащихся из всех областей и Минска, 65 из них отобраны для участия в финале. Оценивать работы школьников будет научное жюри, в составе которого доктора и кандидаты наук, сотрудники БГУ, НАН, БГУИР и др. Работы финалистов оценит также педагогическое, молодежное и бизнес-жюри.

Торжественное открытие конкурса состоится 3 марта в Лицее БГУ. В этот же день пройдет стендовая защита исследовательских работ учащихся по информатике, математике, проектированию и робототехнике, физике, химии, экологии и энергосберегающим технологиям. Познакомиться с разработками все желающие смогут на "Ярмарке проектов" 3 марта. Юные ученые раскроют секреты повышения эффективности очистки воды, использования принципов коммуникации для усовершенствования процесса торговли, изготовления и применения "жидкого металла", конструирования бесколлекторного двигателя с питанием от солнечных батарей. Они продемонстрируют возможность использования отходов соломы и гречихи для изготовления лекарственных препаратов; создания нового устройства для перемещения незрячих людей; познакомят с разработками электрогрядки, экологически безопасного состава смазочно-охлаждающей жидкости, новой модели фрезерного станка с программным управлением и др.

На следующий день авторы наиболее перспективных проектов пройдут защиту на английском языке. Победители представят Беларусь на международном научно-инженерном конкурсе Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF), который пройдет 13-18 мая 2018 года в американском Питтсбурге.

Организаторами мероприятия являются управление образования Миноблисполкома, Минский областной институт развития образования, администрация Парка высоких технологий и корпорация Intel.-0-