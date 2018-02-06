Белорусские школьники приняли участие в открытии Всемирной зимней гимназиады во Франции

6 февраля, Гренобль /Корр. БЕЛТА/. I Всемирная зимняя гимназиада открылась сегодня в Гренобле (Франция), белорусские школьники приняли участие в торжественном параде стран-участниц, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусскую делегацию возглавляет директор Республиканского центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов Виталий Стригельский. Он отметил значимость участия Беларуси в спортивном форуме. "Гимназиада школьников - это тот начальный этап развития детского спорта, где дети могут получить замечательный опыт соревновательной практики международного уровня. В перспективе все ребята, которые участвуют во Всемирной зимней гимназиаде, будут достойно представлять нашу страну на других соревнованиях различного уровня. Тот опыт, который они приобретут здесь, незаменим", - подчеркнул глава делегации.

В торжественной церемонии открытия I Всемирной зимней гимназиады школьников приняли участие 20 стран, что составляет около 600 спортсменов. Среди стран - участниц Англия, Венгрия, Германия, Россия, Украина, Франция, Чили, Шотландия, Швейцария, Эстония. Беларусь на соревнованиях представят 11 школьников-спорсменов: семь юношей и четыре девушки. Состязаться они будут в трех видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт и керлинг.

Сегодня команда ознакомилась с трассами, оценила лед, провела пробные тренировки. Завтра стартует соревновательная программа по всем восьми видам спорта, заявленным на гимназиаде. "Наши биатлонисты, горнолыжники и келлеры хорошо подготовлены. Несмотря на то, что мы уже успели отметить высокий уровень подготовки наших соперников, я уверен, что наши ребята покажут хорошие результаты и достойно представят Беларусь на соревнованиях", - сказал Виталий Стригельский.

Всемирная зимняя гимназиада школьников проходит под эгидой Международной федерации школьного спорта (ISF). Беларусь является членом ISF с 2012 года. За это время белорусские школьники дважды принимали участие во Всемирных летних гимназиадах, одна из которых проходила в 2013 году в Бразилии, а вторая - в 2016-м в Турции. В общей сложности на двух соревнованиях спортсмены из Беларуси завоевали 14 медалей, 8 из которых золотые.-0-