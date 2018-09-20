20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские школьники привезли в 2018 году с международных олимпиад 50 медалей, сообщила журналистам консультант управления общего среднего образования Минобразования Анжела Кудоярова, передает корреспондент БЕЛТА.

"В международных олимпиадах в текущем году приняли участие 58 белорусских школьников, 50 из них были отмечены медалями. В том числе пятеро привезли золото, 19 завоевали серебро, 26 отмечены бронзовыми медалями. Подготовка к олимпиадам и успешное выступление учащихся, в первую очередь один из показателей качества работы учителя", - сказала Анжела Кудоярова.

По ее словам, республиканские олимпиады позволяют выявить наиболее способных и одаренных детей, а уже вершиной этой работы является участие школьников Беларуси в международных соревнованиях. "По итогам заключительных этапов республиканских школьных олимпиад организуются месячные учебно-тренировочные сборы, на которых отбираются представители страны для участия в международных олимпиадах. Цель нашего участия в таких соревнованиях - представление интересов Беларуси на международном уровне, укрепление имиджа страны, уделяющей большое внимание образовательному уровню школьников", - отметила представитель Минобразования.

За рубежом Беларусь славится своими победами в олимпиадах, поэтому многие из них проводятся и у нас в стране. "К примеру, в 2013 году наша команда впервые приняла участие во II Европейской математической олимпиаде для девушек, успешно выступила и получила право принимать в 2015 году олимпиаду в Минске, где наши девушки снова продемонстрировали блестящие результаты и завоевали дипломы. В 2018 году в Минске прошла 52-ая Международная Менделеевская олимпиада по химии, которая объединила школьников из 22 стран. Есть международные олимпиады, где учащиеся должны продемонстрировать знания по нескольким предметам. Так, в декабре прошлого года команда Беларуси впервые принимала участие в Международной олимпиаде школьников по физике, химии и математике "Лаборатория подготовки талантов" в Баку. Все 6 представителей нашей страны вернулись домой с наградами", - рассказала Анжела Кудоярова.

Белорусские школьники показывают высокие результаты и на международные олимпиадах. которые проводятся на английском языке. "С 2017 года мы принимаем участие в Международной географической олимпиаде стран Балтийского региона. В первый год участия в соревновании наши ребята привезли домой 2 серебряные и одну бронзовую медали", - сообщила специалист.-0-