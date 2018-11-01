Белорусские школьники сняли более 400 видеороликов о раздельном сборе мусора

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На республиканский экологический конкурс среди школьников "Героям петь легко" на лучший видеоролик о раздельном сборе мусора поступило более 400 заявок, сообщили БЕЛТА организаторы конкурса.

Главная цель конкурса - донести до белорусов важность раздельного сбора мусора и привить детям привычку правильно обращаться с бытовыми отходами. Школьникам было предложено исполнить песню "Чтобы планету нам спасать" о важности раздельного сбора мусора и снять на эту песню видеоклип. Предварительно в школах провели специальные уроки, на которых дети учились правильному обращению с бытовыми отходами. Для этого организаторы предоставили каждой школе наглядное пособие и пошаговую инструкцию по проведению обучающего урока.

Прием конкурсных работ завершился 31 октября. В течение ноября экспертное жюри вместе с амбассадорами конкурса Денисом Дудинским и Катериной Раецкой просмотрит и оценит все работы. При выборе лучших видеороликов будет учитываться качество исполнения, информативность и убедительность.

Победителями станут четыре школы. Лучшие видеоролики будут размещены на YouTube-канале. Участники, которые займут призовые места, получат комплекты музыкального и мультимедийного оборудования, а также экологические наборы от персонажей рекламных роликов "Наша забота, а не енота". Награждение победителей состоится в период с 1 по 17 декабря.

Конкурс проводит ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Министерства жилищно-коммунального хозяйства при поддержке Министерства образования совместно с общественным движением "Цель 99". Информационную поддержку осуществляет компания Clever Communication. Информационный партнер проекта - Белорусское телеграфное агентство. -0-