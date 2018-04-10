Белорусские школьники стали победителями на экологической олимпиаде в Найроби

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские школьники стали победителями на международной экологической олимпиаде Golden Climate (GCIEPO), которая прошла в Найроби (Кения) 5-10 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

Беларусь на престижном конкурсе представлял проект "Повышение эффективности органического и традиционного земледелия биотехнологическими методами". Авторство принадлежит учащимся Республиканского центра экологии и краеведения, старшеклассникам Тимофею Федорову (столичная школа № 130 имени Рут Уоллер) и Дмитрию Харитонову (гимназия №13 Минска). По итогам олимпиады школьники были награждены золотыми медалями и специальными сертификатами.

Ежегодная олимпиада Golden Climate (GCIEPO) является самым большим международным конкурсом научных проектов среди учащихся учреждений общего среднего образования, направленным на продвижение глобального понимания экологических проблем среди молодежи, привитие учащимся навыков и знаний, необходимых для будущей профессиональной деятельности. В этом году на конкурс было представлено более 200 проектов, а в работе 6 секций приняли участие юные представители из 25 стран, среди которых США, Украина, Мексика, Бразилия, страны Африки.-0-