Белорусские школьники в апреле-мае примут участие в международной программе PISA

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские школьники в апреле-мае примут участие в международной программе по оценке образовательных достижений PISA-2018. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, директор средней школы №16 Мозыря Оксана Ковалькова.

Участвовать в проекте будут 15-летние школьники. Только в Гомельской области тестирование пройдет в 150 учреждениях общего среднего образования. Программа PISA предусматривают пять разделов: научно-популярный с общественно значимыми вопросами, бытовой, деловой, эстетический и собственно учебный. "Большинство вопросов направлены на логику, как учащийся применяет свои знания на практике", - пояснила сенатор. Образовательные достижения детей будут проверяться в чтении, математике и естествоведении.

Учителя в Мозырьском районе, прежде чем предложить тестирование детям, прошли его сами. Они также изучили опыт Казахстана в реализации программы PISA. Оксана Ковалькова рассказала, что школьников ожидают интересные задания. Многие приводятся в виде диаграмм и графиков, изучив которые нужно ответить на ряд вопросов. В других случаях нужно будет пройти мини-тест, прочитав статью из научно-популярного журнала. Педагоги с тестированием справились достаточно успешно. Результаты детей станут известны через год, ответы будут обрабатываться не в Беларуси.

Оксана Ковалькова подчеркнула, что главная цель тестирования по программе PISA - оценить практические умения школьников, то, как они применяют теоретические знания в жизни. Сенатор отметила, что в Беларуси сейчас очень пристальное внимание уделяется внедрению в образование компетентностного подхода. Его суть заключается не только в усвоении знаний, но и в формировании навыков их применения на практике. Ожидается, что эта тенденция будет отражена и обновленном Кодексе об образовании.-0-