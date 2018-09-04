Белорусские школьники выйдут на связь с МКС

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский центр разработки Wargaming и Мингорисполком 9 сентября впервые в стране проведут открытый урок "Беларусь и космос". Во время урока состоится сеанс прямой связи с Международной космической станцией, сообщили БЕЛТА в минском центре разработки Wargaming.

Олег Новицкий, космонавт Роскосмоса и уроженец Беларуси, расскажет участникам урока о профессии космонавта и проведет интерактивный телесеанс связи с МКС. Дети смогут задать космонавтам вопросы, связанные с изучением звездного пространства и технологиями будущего. В этот же день в Минск прибудут участники Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, который также впервые пройдет в столице.

На урок приглашены победители городских и республиканских олимпиад по астрономии и физике. Перед началом занятия школьники смогут поучаствовать в различных тематических активностях на призы от минского центра разработки Wargaming. Урок начнется с приветственного слова председателя Мингорисполкома Андрея Шорца, после чего дети поделятся своими знаниями о том, как Беларусь участвует в развитии космической отрасли.

"Миллионы игроков ценят наши проекты не только за возможность развлечения, но и за возможность узнать об исторических событиях, больше узнать, как устроена техника. Недаром World of Tanks называют настоящим виртуальным музеем. Вот почему мы гордимся возможностью внести вклад в образование и помочь в проведении первого урока "Беларусь и космос" в Минске, в День танкиста", - отметила project manager минского центра разработки Wargaming Екатерина Глинская.

"Интерес подрастающего поколения к исследованиям космоса очень важен для развития технологической и научной мощностей Беларуси, - добавила председатель комитета по образованию Мингорисполкома Мария Киндиренко. - Такой вариант государственно-коммерческого партнерства позволяет более эффективно осуществлять образовательную деятельность и мотивировать ребят на углубленное изучение технологий". По ее словам, этот урок - уникальная возможность рассказать школьникам, что заниматься развитием космоса можно, не только став космонавтом, но и работая на предприятиях, производящих продукцию для космоса, и даже разрабатывая компьютерные игры космической тематики.

Открытый урок в Минской городской ратуше начнется в 11.00.

Космический урок - международная инициатива Томского государственного университета и РКК "Энергия", которая проводится по всему миру с целью популяризации образования в области космических технологий и исследований.-0-