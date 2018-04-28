Белорусские школьники завоевали десять медалей на международной олимпиаде по химии

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские школьники завоевали десять медалей на Международной Менделеевской олимпиаде по химии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

Золото у Полины Булавской (лицей БГУ) и Алексея Гороховского (гимназия №29 Минска). Серебряные медали у Виктории Евтафьевой (столичная гимназия №29) и Дениса Новаша (лицей БГУ). В копилке белорусской сборной шесть бронзовых медалей, их обладатели: Родион Тинцевицкий, Олег Коротков и Евгений Малич (учащиеся лицея БГУ), Анастасия Смоленская (гимназия №7, Молодечно), Матвей Новицкий (школа №16, Полоцк), Андрей Злобин (Гродненская городская гимназия). Диплом участника - у Артема Боярского (Гродненская городская гимназия).

В Лицее Белорусского государственного университета состоялась церемония закрытия олимпиады, проходившей 23-28 апреля в Минске. В ней приняли участие 135 школьников выпускных и предвыпускных классов из 22 стран. Беларусь на олимпиаде представляла команда из 11 участников. Организаторами мероприятия выступили Министерство образования Беларуси, Белорусский государственный университет и МГУ имени М.В. Ломоносова.

Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии проводится ежегодно и является преемницей Всесоюзной химической олимпиады. В состав ее оргкомитета и методической комиссии входят профессора и преподаватели ведущих вузов, а также учителя химии общеобразовательных школ стран-участниц.-0-