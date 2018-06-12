12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские школы начинают прием документов будущих первоклассников, сообщает БЕЛТА.
В Министерстве образования отметили, что в этом году приемная кампания в первые классы стартует 12 июня. "Прием в первые классы регулируется постановлением Министерства образования от 20 декабря 2011 года №283 "Аб зацвярджэннi палажэння аб установе агульнай сяредняй адукацыi". Согласно ему законный представитель будущего первоклассника должен подать следующий пакет документов: заявление о зачислении ребенка в первый класс, его свидетельство о рождении и медицинскую справку установленной формы", - проинформировали в Минобразования.
При этом полный пакет документов принимается от семей, проживающих в микрорайоне, закрепленном за учреждением образования. "Те, кто не проживает в прикрепленном микрорайоне, могут в эти же сроки подать заявление, которое будет отдельно зарегистрировано. При наличии свободных мест в учреждении образования в порядке очередности подачи документов такая возможность им может быть предоставлена", - пояснили в ведомстве.-0-
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