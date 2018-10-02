Финансирование белорусских школ с 1 января будет зависеть от количества учеников

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские школы с 1 января 2019 года планируется перевести на новый метод финансирования - в зависимости от количества учащихся. Об этом сообщила журналистам начальник отдела оплаты труда и нормирования штатной численности главного управления экономики образования Министерства образования Наталья Криволапова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Планируется, что с 1 января 2019 года все учреждения общего среднего образования перейдут на новый метод финансирования, который будет заключаться в том, что они будут получать финансирование по нормативу из расчета на одного ученика", - сказала Наталья Криволапова.

По ее словам, это обеспечит справедливость и прозрачность финансирования. "Каждая школа получит бюджетные средства в зависимости от количества учащихся в ней. При этом никакой оптимизации не предусматривается, здесь произойдет просто перераспределение финансовых средств. Сейчас у нас существует сметное финансирование: расчет зарплаты идет от количества классов в школе и никак не зависит от количества учащихся в ней, а в классе может быть и 30, и 15, и 5 человек. Финансирование, зависящее от количества учеников, поставит учреждения образования в равные условия", - подчеркнула начальник отдела.

В Беларуси работает более 3 тыс. учреждений общего среднего образования - это школы, гимназии, лицеи, в которых обучается свыше 1 млн учащихся. Образовательный процесс обеспечивают около 119 тыс. педагогических работников, в том числе около 99 тыс. учителей. Высшее образование имеют более 92% педработников, из них высшую и первую квалификационную категорию - 76,3%, квалификацию учитель-методист - свыше 200 педагогов. К работе с 1 сентября в учреждениях образования приступили свыше 4,6 молодых специалистов.-0-