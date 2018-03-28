28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские следователи готовы оказать поддержку российским коллегам для расследования трагедии в Кемерово. Об этом заявил сегодня журналистам временно исполняющий обязанности председателя Следственного комитета Беларуси Алексей Волков, посещая посольство России в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"От российских коллег нам не поступало никаких запросов об оказании помощи. Вместе с тем при необходимости мы готовы оказать любую помощь, от практической до методической, при рассмотрении обстоятельств этой трагедии и расследовании уголовного дела", - сказал Алексей Волков.

По его словам, произошедшее в Кемерово стало страшной трагедией для людей и принесло им большое горе. "Мы, следователи, по своей профессии каждый день сталкиваемся с человеческой бедой, но такое количество погибших детей... Сложно даже осознать, насколько это тяжело и велико горе родственников, родителей", - отметил первый зампредседателя Следственного комитета.

От имени всех сотрудников ведомства он выразил слова глубокого соболезнования российскому народу и близким погибших.

Российское посольство в Минске открыло сегодня Книгу соболезнований в связи с трагедией в Кемерово. Дипмиссию, чтобы почтить память погибших, с утра посетило несколько десятков граждан, руководители белорусских министерств и ведомств, парламента, международных организаций, представители "Белой Руси", Белорусского союза женщин и БРСМ, а также главы посольств ряда зарубежных государств.-0-