Белорусские социологи будут вести исследования по заявкам Общественной палаты Союзного государства

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские социологи будут активно участвовать в исследовательских проектах, связанных с развитием взаимовыгодной и равноправной белорусско-российской интеграции. Соответствующее соглашение о сотрудничестве между Институтом социологии НАН Беларуси и Общественной палатой Союзного государства подписано сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписание стало частью торжественного мероприятия, посвященного подведению итогов работы Общественной палаты за первые полгода и награждению белорусских деятелей, внесших значительный вклад в дело укрепления устоев СГ. "Для Института социологии НАН, который уже 20 лет ведет исследования в Беларуси, такое сотрудничество - это выход на новый уровень. Территория исследований теперь может охватывать все Союзное государство. Предполагается, что по заявкам Общественной палаты будут собираться и систематизироваться данные в том числе различных регионов России", - пояснил корреспонденту БЕЛТА директор Института социологии Игорь Котляров.

Общественная Палата сформирована на организационном съезде, прошедшем в Минске 19 июля 2017 года к 20-летию союзной интеграции. Она выполняет функции экспертной и коммуникационной площадки, созданной для укрепления российско-белорусского сотрудничества. В составе палаты созыва 2017-2020 годов работают 200 видных деятелей и экспертов из Беларуси и России.-0-