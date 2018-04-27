27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спасатели прибыли в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС Беларуси.

"Экипаж Ми-8 авиации МЧС завершил перелет в Турцию. В настоящее время он находится в аэропорту Черлу и готовится к тестовым полетам, которые запланированы на 28-29 апреля", - проинформировали в ведомстве.

Экипаж в составе семи человек авиации МЧС на вертолете Ми-8 вылетел сегодня в 6.00 с аэродрома Липки под Минском. Белорусские спасатели будут нести дежурство в горно-лесистой местности. Вертолет Ми-8 будет оказывать помощь в тушении, а также доставлять местных спасателей к местам возгораний.

Авиация МЧС Беларуси не первый год оказывает помощь Турции в тушении пожаров в экосистемах. В прошлом году белорусские спасатели в Турции выполнили 91 боевой вылет. На очаги пожаров было сброшено более 1,1 тыс. т воды, перевезено свыше 200 пассажиров.-0-