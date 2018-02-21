21 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусские строители примут участие в возведении социальных объектов в Псковской области. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России по итогам состоявшейся сегодня в Пскове встречи министра архитектуры и строительства Беларуси Анатолия Черного и врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

"Рассмотрены основные вопросы сотрудничества Беларуси и Псковской области, включая участие белорусских строительных организаций в возведении социальных объектов на территории Псковской области и увеличение взаимных поставок продукции", - отметили в пресс-службе.

Врио губернатора выразил поддержку всем идеям и проектам, направленным на развитие торгово-экономического сотрудничества и увеличение товарооборота между Беларусью и Псковской областью. "Стороны отметили высокий уровень взаимодействия между субъектами хозяйствования Беларуси и Псковщины, взаимное желание развивать устойчивые взаимовыгодные экономические связи, - констатировали в дипмиссии. - По итогам встречи стороны договорились поддерживать активность двусторонних контактов на всех уровнях".

Анатолий Черный и Михаил Ведерников

Сегодня же состоялось пятое заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Псковской области. В состав белорусской части группы вошли представители государственных органов, отделений БелТПП и ведущих промышленных предприятий.

Выступая на открытии заседания, Анатолий Черный отметил, что Беларусь уделяет большое внимание развитию сотрудничества с регионами России, прежде всего с соседними областями. Между субъектами хозяйствования Беларуси и Пскова сложились устойчивые взаимовыгодные связи в различных отраслях экономики. Область была и остается одним из ключевых торгово-экономических партнеров Беларуси в Северо-Западном регионе России, стартовой площадкой для реализации новых совместных проектов в сфере поставок белорусской пассажирской техники, строительства социальных объектов с привлечением белорусских кредитных ресурсов.

На заседании были подведены итоги сотрудничества Беларуси и Псковской области за предыдущий период, рассмотрены вопросы дальнейшего взаимодействия в сфере строительства, поставок строительных материалов, пассажирской и дорожной техники, межмуниципальное сотрудничество. По итогам переговоров подписаны дорожная карта по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Беларусью и Псковской областью на 2018-2020 годы, соглашение о сотрудничестве между ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ" и АО "Псковпассажиравтотранс".-0-