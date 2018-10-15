Белорусские студенты пройдут обучение в университете Huawei в Шэньчжэне

15 октября, Шэньчжэнь /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Десять белорусских студентов пройдут двухнедельное обучение в университете Huawei в Шэньчжэне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в штаб-квартире Huawei.
Китайская компания реализует международный образовательный проект "Семена будущего". В Беларуси примерно тысяча студентов и молодых специалистов, которые при отборе показали лучшие знания IT-технологий, проходят обучение на базе центра инноваций ООО "Бел Хуавэй Технолоджис". По результатам экзамена десять студентов завоевывают право пройти учебу в университете Huawei, расположенном на территории штаб-квартиры компании в Шэньчжэне.
Соглашение о сотрудничестве между ООО "Бел Хуавэй Технолоджис", Министерством образования и Министерством связи и информатизации Беларуси было подписано в апреле текущего года.
Генеральный директор ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" Пань Юн отметил, что в развитии страны очень высока роль информационно-коммуникационных технологий, в связи с чем особое значение приобретает подготовка высококвалифицированных специалистов.
Университет в Шэньчжэне необычный, поскольку учатся в нем сотрудники, партнеры и клиенты Huawei, теперь к этому перечню добавились студенты. Штаб-квартира расположена в парковых зонах с красивым ландшафтом и водоемами. Компания развивается и четыре года назад затеяла строительство еще одного офиса штаб-квартиры в городе Дунгуань, в 30 км от Шэньчжэня, в котором будут трудиться 10 тыс. человек.
Новый офис впечатляет нестандартным подходом к созданию условий для труда и напоминает мини-городок. В скором времени сюда переедет и университет. Архитектурные идеи разработали ведущие европейские специалисты, пространство разделено на 12 зон, каждая из которых по архитектурному исполнению напоминает европейские города - Вену, Париж, Женеву. Украшать новую штаб-квартиру Huawei будут около 100 белорусских картин.-0-
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