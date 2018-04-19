19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские судебные эксперты посетят Китай для обмена опытом, сообщил журналистам генеральный директор Центра вещественных доказательств Министерства общественной безопасности КНР Чжао Кимин, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году Китай намерен пригласить сотрудников из Беларуси для обмена опытом", - сказал Чжао Кимин.

В целом белорусские и китайские коллеги поддерживают тесные контакты. Налажены взаимные визиты, обмен опытом, техническими методиками, прорабатываются совместные научные исследования. В частности, по приглашению белорусской стороны в 2017 году Центр вещественных доказательств Министерства общественной безопасности КНР принял участие в международной специализированной выставке "Человек и безопасность". "Следующим этапом в повышении уровня сотрудничества между нами станет подписание соглашения в области судебно-экспертной деятельности. Китайская и белорусская стороны желают углублять связи и укреплять сотрудничество в этой сфере", - добавил Чжао Кимин.

В преддверии своего профессионального праздника судебные эксперты Беларуси 19-20 апреля проводят международную научно-практическую конференцию "Евразийское партнерство судебных экспертов: вызовы, проблемы, пути решения и перспективы развития". В мероприятии принимают участие представители более 30 экспертных учреждений более чем из 20 государств. На секционных заседаниях эксперты обменяются опытом организации и проведения исследований в сфере судебно-медицинских, судебно-технических, судебно-криминалистических и иных видов экспертиз. Иностранным коллегам будут продемонстрированы как белорусские разработки технических решений для судебно-экспертной деятельности, так и продукция мировых производителей.-0-