25 марта, Минск /Юлия Дыленок – БЕЛТА/. Белорусские таможенники каждый час оформляют около 320 грузовиков и 750 легковых авто. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете.

"Таможенные органы Беларуси работают в условиях постоянного роста товаротранспортных потоков. Так, каждый час белорусскими таможенниками на внешнем контуре таможенной границы Евразийского экономического союза оформляется около 320 грузовых транспортных средств, 750 легковых автомобилей и 40 автобусов", - отметили в Государственном таможенном комитете.

Вместе с тем там констатировали, что имеют место скопления транспортных средств на въезд в сопредельные страны, что связано с неритмичным приемом транспортных средств сопредельной стороной и периодическими техническими сбоями в работе информационных продуктов коллег.-0-