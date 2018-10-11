Белорусские таможенники оформляют 82% вывозимых товаров менее чем за 10 минут

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таможенники оформляют 82% вывозимых с территории ЕАЭС товаров менее чем за 10 минут, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Белорусская таможня уверенно движется в направлении упрощения таможенных формальностей и сокращения времени совершения таможенных операций. По итогам работы за 9 месяцев 2018 года 82% партий товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС, выпущено белорусскими таможенниками менее чем за 10 минут. При этом доля партий экспортируемых товаров, время выпуска которых не превысило 5 минут, составила 65%", - отметили в ГТК.

Эти показатели уже превосходят критерии, установленные в стратегии развития таможенной службы до 2020 года. Сокращение времени совершения таможенных формальностей способствует развитию внешнеторговых связей, созданию безбарьерной среды для бизнеса и улучшению инвестиционного климата.-0-