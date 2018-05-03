Белорусские участники социальной программы "Футбол для дружбы" представили проект на выставке "СМI ў Беларусі"

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские школьники, ставшие победителями отборочных туров социальной программы "Футбол для дружбы", сегодня провели презентацию проекта на XXII Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі", передает корреспондент БЕЛТА.

В финальном этапе "Футбола для дружбы", который пройдет в июне в Москве, примут участие 12-летняя Ксения Яцынович из Молодечно и Лозюк Иван, ученик Боровлянской средней школы. Ксения занимается в местной футбольной школе уже три года и будет играть на позиции защитника в одной из 32 интернациональных сборных вместе со сверстниками из Грузии, Лесото, Индии, Папуа-Новая Гвинея и Сейшельских островов. Юный журналист Иван Лозюк, воспитанник школы юнкоров детской газеты "Зорька", будет работать в Международном пресс-центре во время мероприятий чемпионата мира - 2018. Иван активно занимается футболом с 6 лет в детско-юношеской спортивной школе "Ислочь", успешно совмещая два главных увлечения в своей жизни - футбол и журналистику.

Белорусские участники проекта рассказали посетителям выставки о программе "Футбол для дружбы" и обменялись браслетами из нитей синего и зеленого цветов, символизирующих мирное небо и футбольное поле, доступное каждому.

Заместитель министра информации Беларуси Павел Легкий отметил, что белорусские послы спорта и дружбы должны достойно представить страну в интереснейшем международном проекте, который поддерживает юных футболистов и журналистов.

В этом году основные события программы "Футбол для дружбы" стартуют 8 июня в Москве, незадолго до начала чемпионата мира по футболу. Ребята проведут свое первое мировое первенство, встретятся со звездами мирового футбола, а 14 июня посетят матч открытия ЧМ-2018 на московском стадионе "Лужники" между сборными России и Саудовской Аравии.-0-