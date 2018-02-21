21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые инициируют проведение лингвистической экспертизы рекламы. Об этом рассказал во время круглого стола в газете "Звязда" директор Института языкознания имени Якуба Коласа НАН Беларуси Игорь Копылов, сообщает БЕЛТА.

Участники круглого стола подняли вопрос о проблеме безграмотности в рекламных объявлениях и вывесках. По мнению ученого, сейчас актуальна инициатива создания экспертной комиссии, которая будет анализировать рекламу, проводя лингвистическую экспертизу. "Задача лингвистической экспертизы - на базе объективных критериев, основанных на существующих в государственных языках лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных, стилистических нормах, оценить правильность написания рекламного текста на стадии его подготовки, проверить его жанрово-стилистическое соответствие и соответствие литературным нормам языка", - сказал он.

Эту инициативу необходимо реализовывать на уровне внесения изменений в законодательство о рекламе. В настоящее время создается соответствующая рабочая группа, и Игорь Копылов надеется на результат в ближайшее время.-0-