Белорусские ученые начали создавать базу данных "ДНК-внешность-бел"

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые начали создавать уникальную базу данных "ДНК-внешность-бел", сообщил журналистам главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси Александр Кильчевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"По союзной программе "ДНК-идентификация" одна из наших задач - разработка технологии определения вероятной внешности неизвестного индивида по характеристикам его ДНК. Начата работа по созданию уникальной базы данных "ДНК-внешность-бел", систематизирующей данные о фенотипических и генотипических особенностях белорусской популяции. Уже собрано около 300 образцов. Будут определены специфические варианты генов, определяющих разнообразие пигментации глаз и волос. Мы разработаем и апробируем в криминалистической лаборатории алгоритм определения цвета глаз и волос неизвестного индивида на основании генетического анализа биологического материала", - рассказал Александр Кильчевский.

Александр Кильчевский

По союзной программе белорусские ученые планируют также разработать технологии определения вероятного возраста, этногеографического происхождения, психоэмоционального статуса неизвестного индивида по его ДНК. Такие исследования проводятся для нужд криминалистики. "Внедрение новых технологий в криминалистику позволит быстрее раскрывать преступления, сократить сроки розыска подозреваемых", - отметил ученый.

Научный сотрудник ГУ "Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси" Оксана Мазур

Младший научный сотрудник ГУ "Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси" Евгений Сысолятин

"ДНК-идентификация" также предусматривает разработку инновационных технологий для медицины. В частности, планируется изучить генетическую предрасположенность к различным заболеваниям (сердечно-сосудистым, аутоиммунным, эндокринным, костно-мышечным, онкологическим), разработать наборы реагентов для выявления генетических маркеров риска развития заболеваний.-0-

Фото Максима Гучека