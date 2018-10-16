16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые работают над созданием более устойчивого к вредителям вида сосны, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.

На территории Беларуси, особенно в южных регионах, наблюдается массовое усыхание сосновых насаждений, которое получило название "короедное усыхание сосны". Экстремальные погодные условия последних лет (уменьшение количества осадков, понижение грунтовых вод, длительные засушливые периоды, ураганные ветры) привели к вспышкам массового размножения стволовых вредителей - вершинного и шестизубчатого короедов. Химические средства не помогают в борьбе с вредителем. Единственный метод борьбы сегодня - вырубка насаждений и сжигание порубочных остатков. "Наша наука занимается созданием нового вида сосны, который будет более устойчивым уже на генном уровне, будет выделять больше смолы для борьбы с жуком. Но ситуацию нельзя изменить мгновенно: чтобы выросли новые деревья, требуются десятки лет", - сказал Виталий Дрожжа.

На 1 октября в Беларуси общая площадь усыхающих хвойных насаждений, потребовавших проведения сплошных санитарных рубок, составила более 36 тыс. га, в том числе по сосне - 29,8 тыс. га, по ели - 6,2 тыс. га. Больше всего от усыхания деревьев страдают Гомельская и Брестская области. Также проблема есть в Минской, некоторых районах Могилевской области.

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