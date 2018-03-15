Белорусские ученые разрабатывают ПО для мониторинга безопасности горных работ

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые разрабатывают программное обеспечение для мониторинга безопасности горных работ, сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора по научной и инновационной работе Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси Сергей Кругликов, передает корреспондент БЕЛТА.
"По союзной программе "СКИФ-Недра" мы разрабатываем, в частности, программное обеспечение для мониторинга безопасности проведения горных работ. Реализация этой задачи является очень актуальной для нашей страны", - сказал Сергей Кругликов.
Разрабатываемое ПО тестируется в шахтах "Беларуськалия". "Данное программное обеспечение предназначено для комплексной обработки данных, поступающих с различных датчиков, которые находятся непосредственно в шахтах. За счет такого ПО можно спрогнозировать возможность обрушения за 5-7 минут до его начала", - отметил заместитель гендиректора.
Научно-техническая программа Союзного государства "СКИФ-Недра" реализуется с 2015 года. Специализированное программное обеспечение разрабатывается по двум направлениям: для решения задач обработки и анализа сейсмических данных, а также для геолого-гидродинамического и геомеханического моделирования. Также разрабатываются офисный суперкомпьютер и суперкомпьютер для центра обработки данных. Особенности программы - отраслевая функциональность и практическая направленность. Полученные результаты активно внедряются на белорусских предприятиях, в том числе "Беларуськалии", в НПЦ по геологии.-0-
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