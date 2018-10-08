8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые разрабатывают продукты быстрого приготовления для детей. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заведующая отделом технологий мясных продуктов Института мясо-молочной промышленности НАН Светлана Гордынец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня актуальным является выпуск продуктов быстрого приготовления, потому что родители зачастую заняты и не всегда могут обеспечить ребенку полноценный горячий обед, первое и второе блюдо. Было бы неплохо, чтобы у нас был представлен ассортимент продуктов быстрого приготовления, чтобы можно было их разогреть и получить полноценный обед для ребенка. Конечно же, продукт должен быть промышленно произведен и пройти необходимые лабораторные испытания на выходе в торговую сеть. Это могли бы быть котлеты, фрикадельки, возможно, даже комплексные гарниры - тут надо еще думать. Мы тоже занимаемся этими вопросами, у нас есть наработки", - сказала Светлана Гордынец.

В Беларуси разработан широкий ассортимент мясных продуктов для детского питания. "Это колбасные изделия, полуфабрикаты рубленые (котлеты, шницеля, бифштексы), паштеты, консервы и даже пельмени", - отметила ученый. Данные продукты производятся из высококачественного сырья и должны соответствовать жестким требованиям по качеству.-0-