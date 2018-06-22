22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые разработали технологию лечения пародонтоза стволовыми клетками, сообщил корреспонденту БЕЛТА один из руководителей проекта, заведующий лабораторией Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси академик Игорь Волотовский.

При пародонтозе обостряются воспалительные процессы в корневой системе зубов. "Появляется боль, гнойные выделения, зубы начинают шататься. Начинает атрофироваться десна, воспаляется седло зуба, что приводит к его потере. На данный момент нет достаточно эффективных, радикальных методов лечения, которые остановили бы процесс и предотвратили потерю зуба. А это заболевание очень распространенное, им страдает 80% населения, - сказал Игорь Волотовский. - Суть нашей технологии в том, что мезенхимальные стволовые клетки обладают высоким противовоспалительным, регенеративным действием. Они помогают приостановить воспалительный процесс".

Биоматериал берется у самого пациента, из него выделяются стволовые клетки и наращиваются в искусственной среде. Лечение осуществляется с помощью инъекции в десну.

На данный момент инструкция по применению технологии уже разработана и утверждена Министерством здравоохранения. Ее можно будет использовать в стоматологических поликлиниках. "Конечно, специалистам нужно будет ее освоить, пройти инструктаж. Необходимо решить немало организационных вопросов", - отметил ученый.

Проект реализован совместно с кафедрой ортопедической стоматологии БелМАПО. Соруководителем проекта выступил заведующий кафедрой профессор Сергей Рубникович.-0-