Белорусские ученые способны генерировать прорывные проекты с ощутимым экономическим эффектом - Мясникович

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые способны генерировать прорывные проекты с ощутимым экономическим эффектом, заявил в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

"Я глубоко убежден в том, что белорусские ученые способны генерировать прорывные проекты с ощутимым экономическим эффектом. Для этого Беларусь обладает необходимым кадровым потенциалом. У нас успешно развиваются собственные научные школы во главе с опытными, талантливыми руководителями, работа которых увлекает и захватывает и молодых исследователей. Рождаются новые идеи, как пионерные, так и на основе уже имеющегося богатого научного опыта и научно-практического задела. Разработке перспективных проектов способствует и обновленная структура Национальной академии наук, в которой были созданы и уже состоялись современные научно-практические центры и кластеры, объединившие науку и производство", - сказал Михаил Мясникович.

Он подчеркнул, что сегодня важно сконцентрировать усилия на грамотной постановке конкретных научных задач по приоритетным направлениям, где есть научный потенциал, соответствующие наработки и опытные производства. "Мне представляются такими нано- и биотехнологии, химические, космические технологии и другие. Необходим серьезный мониторинг того, что делают в данных сферах коллеги в зарубежных странах, нужно умело адаптировать и заимствовать все лучшее, что сделано иностранцами. Разработка и производство - важное дело, но главное - эффективные продажи. Мир сегодня ничем уже особенно не удивишь, но ниши есть, и надо закрепляться на этих рынках за счет новизны, качества и выгодных цен", - отметил председатель Совета Республики.

Задача парламентариев - содействовать формированию нормативной правовой базы, комплексно регулирующей отношения, возникающие при осуществлении научной, научно-технической и инновационной деятельности. Данные вопросы тесно взаимоувязаны с развитием образования, укреплением его взаимодействия с производством. "В повестке дня - дальнейшая работа по совершенствованию механизмов финансирования научных проектов, более активному использованию возможностей республиканского и местных инновационных фондов, вхождение в крупные транснациональные научные проекты и другое", - добавил Михаил Мясникович.

В Год науки был подготовлен знаковый документ - проект стратегии "Наука и технологии: 2018-2040". По словам председателя Совета Республики, во время общественного обсуждения проекта стратегии и на II Съезде ученых было озвучено много смелых и интересных идей по совершенствованию научной сферы, повышению престижа ученого в обществе. Все эти предложения собраны и обобщены межведомственной рабочей группой, руководителем которой был назначен Михаил Мясникович. "Многие идеи сейчас прорабатываются. Среди них - формирование эффективных механизмов выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ путем создания целевых межведомственных дирекций, спецфинансирование научных проектов, совершенствование работы инновационных фондов. Лучшие предложения будут внесены в окончательную редакцию стратегии", - рассказал он.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-