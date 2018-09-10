Белорусские ученые заинтересованы в биохимических экспериментах в космосе для разработки лекарств

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые заинтересованы в биохимических экспериментах в космосе для разработки новых лекарств, сообщил корреспонденту БЕЛТА академик-секретарь отделения химии и наук о Земле Национальной академии наук Беларуси Сергей Усанов на полях XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов.

"Основная наша задача - понять, как устроены сложные биологические молекулы - белки. Для рентген-структурного анализа необходимо получить их кристаллы, а это в земных условиях очень сложный процесс. Мы даем образцы, и космонавты пытаются закристаллизовать эти белки на орбите в условиях невесомости. И действительно, там кристаллизация белков происходит легче. Потом космонавты доставляют нам кристаллы, а мы уже в земных условиях анализируем их структуру, чтобы понять, как они устроены. Эти белки являются мишенями для разработки новых лекарственных препаратов. Мы пытаемся их синтезировать. Поэтому к космосу у нас большой интерес", - сказал Сергей Усанов.

XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов проходит в Минске 9-15 сентября. АУКП - международная некоммерческая организация, которая создана в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс АУКП ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств.-0-