9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые завершают работу над созданием опытного образца офисного суперкомпьютера, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по научной и инновационной работе Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси Сергей Кругликов.

Ранее ученые изготовили экспериментальный образец офисного суперкомпьютера. "Мы провели испытания, убедились, что он надежно работает в том числе в удаленном режиме, провели на нем расчеты из Пекина, Вены, Франкфурта-на-Майне. Его характеристики подтвердились. Следующий шаг - создание опытного образца. Мы уже завершаем его сборку. В следующем месяце приступим к предварительным испытаниям, которые позволят устранить небольшие недочеты, внести изменения в документацию и перейти к приемочным испытаниям. Планируем завершить все испытания к сентябрю, а затем заняться коммерциализацией проекта", - сказал Сергей Кругликов.

Опытный образец офисного суперкомпьютера по своим характеристикам должен превзойти экспериментальный за счет использования дополнительных технологий, более современных вычислительных платформ. "Он превзойдет экспериментальный образец по скорости вычислений не менее чем в 1,5 раза. Заявленная пиковая производительность экспериментального образца составляет не менее 10 Тфлопс, а у опытного образца, по предварительным расчетам, она будет не менее 15 Тфлопс. Емкость памяти у нынешнего образца 2,4 терабайта, а в планах - 5 терабайт", - отметил заместитель гендиректора.

Офисный суперкомпьютер белорусской разработки планируется поставлять как на внутренний, так и на зарубежный рынок. "В одном из наших районных центров мы хотим реализовать концепцию "малый умный город". Планируем поставить там наш вычислитель и изучить, как он будет справляться не только с расчетами, но и с управлением информационными потоками", - добавил Сергей Кругликов.

Белорусские ученые также завершают работу над созданием опытного образца суперкомпьютера для центра обработки данных. "Этот суперкомпьютер будет располагаться стационарно, в республиканском суперкомпьютерном центре - подразделении нашего института. По характеристикам он значительно превзойдет офисный вариант: его производительность составит не менее 150 Тфлопс", - подчеркнул заместитель гендиректора.

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