Белорусские учителя будут обязаны вести только 4 документа

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство белорусских учителей будут обязаны вести только четыре документа. Это предусмотрено постановлением Министерства образования №164 от 27 декабря 2017 года, сообщает БЕЛТА.

Минобразования определило перечень документов, которые обязаны вести педагоги. Для обычных учителей, например, предусмотрено всего четыре документа, в числе которых классный журнал, дневники школьников. Отмечается, что каких-либо других документов учителя заполнять не должны. Минобразования требует ограничить практику, когда учителей привлекают "к выполнению работ, не относящихся к выполнению их трудовых функций".

Постановление принято во исполнение поручений Президента, данных им на Республиканском педагогическом совете в августе 2017 года. Как сообщалось, Александр Лукашенко во время форума подчеркивал, что главная задача учителя - учить и воспитывать детей, а не заниматься бумаготворчеством.-0-