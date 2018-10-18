Белорусские вальщики леса стали лучшими на международных соревнованиях в Латвии

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские вальщики леса стали лучшими на международных соревнованиях лесорубов в Риге. Турнир проходил во время выставки-ярмарки Ramavas kauss 2018 и объединил 28 спортсменов из различных стран, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Беларуси.

Как сообщил руководитель национальной сборной вальщиков леса, заместитель начальника управления производства и реализации продукции Минлесхоза Владимир Шут, Беларусь на соревнованиях была представлена в основном юниорами. "На этот раз мы решили отправить нестандартную сборную: трех юниоров и одного профессионала. Белорусских спортсменов-вальщиков сегодня знают и уважают во всем мире, их мастерство высоко ценят, но чтобы так было и впредь, нам нужно работать с молодежью, думать о перспективе. Поэтому было принято такое решение", - прокомментировал он.

Этот год для сборной команды Минлесхоза был довольно удачным. Помимо многочисленных побед на различных международных турнирах белорусские вальщики леса сумели подтвердить звание чемпионов мира, одержав в августе победу на Всемирном чемпионате лесорубов, который проходил в норвежском Лиллехаммере.-0-