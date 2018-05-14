Белорусские вальщики леса стали лучшими на открытом чемпионате Литвы

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная команда Министерства лесного хозяйства заняла первое общекомандное место на открытом чемпионате Литвы среди вальщиков леса, который состоялся 10-11 мая в Каунасе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

На турнире были представлены команды из четырех стран: Литвы, Беларуси, Эстонии и Латвии. Помимо победы в общекомандном зачете на счету у белорусской сборной первое место Виктора Зарембо: лесничий Смолевичского лесхоза, набрав 656 баллов, стал лучшим в валке леса. Таким образом, белорусские вальщики в очередной раз подтвердили свой высокий уровень мастерства.

Руководитель команды Владимир Шут отметил, что уровень участников соревнований с каждым разом становится все выше. "Наша национальная команда готовится к предстоящему мировому чемпионату, который пройдет в августе этого года в Норвегии. В прошлый раз мы стали чемпионами, поэтому будем делать все, чтобы отстоять свой чемпионский титул", - подчеркнул он.-0-