Белорусские военнослужащие примут участие в совместном учении ОДКБ "Поиск-2018"

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военнослужащие с 1 по 5 октября будут участвовать в тактико-специальном учении с силами и средствами разведывательных подразделений вооруженных сил государств - членов ОДКБ "Поиск-2018". Такая информация размещена на сайте Минобороны, сообщает БЕЛТА.

Учение проводится в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ. Основные действия развернутся на полигонах Матыбулак и Мунке Вооруженных сил Республики Казахстан.

Беларусь представят около 40 военнослужащих от разведывательных подразделений Вооруженных Сил. Они уже убыли 29 сентября к месту проведения совместного учения.

На учении будут отрабатываться вопросы управления, организации и ведения разведки в условиях выполнения учебно-боевых задач при меняющейся обстановке.-0-