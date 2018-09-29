Белорусские военнослужащие примут участие в совместном учении ОДКБ "Поиск-2018"

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военнослужащие с 1 по 5 октября будут участвовать в тактико-специальном учении с силами и средствами разведывательных подразделений вооруженных сил государств - членов ОДКБ "Поиск-2018". Такая информация размещена на сайте Минобороны, сообщает БЕЛТА.
Учение проводится в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ. Основные действия развернутся на полигонах Матыбулак и Мунке Вооруженных сил Республики Казахстан.
Беларусь представят около 40 военнослужащих от разведывательных подразделений Вооруженных Сил. Они уже убыли 29 сентября к месту проведения совместного учения.
На учении будут отрабатываться вопросы управления, организации и ведения разведки в условиях выполнения учебно-боевых задач при меняющейся обстановке.-0-
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