14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные 17-19 апреля посетят авиабазу и воинскую часть в Италии, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

Двое военнослужащих Вооруженных Сил Беларуси посетят авиабазу и воинскую часть итальянских Вооруженных Сил, осмотрят новые типы основных систем вооружения и военной техники.

Посещение и демонстрация вооружения организуются Италией для представителей государств - участников Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Такие мероприятия проводятся каждым государством-участником один раз в пять лет.-0-