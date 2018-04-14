14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные 17-19 апреля посетят авиабазу и воинскую часть в Италии, сообщили БЕЛТА в Минобороны.
Двое военнослужащих Вооруженных Сил Беларуси посетят авиабазу и воинскую часть итальянских Вооруженных Сил, осмотрят новые типы основных систем вооружения и военной техники.
Посещение и демонстрация вооружения организуются Италией для представителей государств - участников Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Такие мероприятия проводятся каждым государством-участником один раз в пять лет.-0-
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