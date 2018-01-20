20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные 22-24 января проведут инспекцию в Италии, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

В состав группы вошли четыре инспектора, они побывают в одной из воинских частей Вооруженных сил Италии. Целью посещения является оценка информации, которая была представлена итальянской стороной во время ежегодного обмена информацией о военных силах в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Речь идет о личном составе воинской части, ее основных системах вооружения и военной техники.

Планируется, что белорусские инспекторы ознакомятся также с повседневной деятельностью воинской части и побеседуют с военнослужащими.-0-