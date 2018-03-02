Белорусские военные анализируют тактику борьбы с ударными беспилотниками

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможные пути и способы противодействия ударным беспилотным авиационным комплексам рассмотрели сегодня на тематическом круглом столе белорусские военные, передает корреспондент БЕЛТА.

В командовании Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны прошел круглый стол на тему "Возможные пути и способы противодействия ударным беспилотным авиационным комплексам". В его работе приняли участие представители Министерства обороны, Военной академии, научных организаций и предприятий военной промышленности.

Говоря о целях встречи, командующий ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб подчеркнул, что в данной сфере на сегодня главная задача для армии, предприятий и науки - найти способы наиболее эффективной борьбы с ударными беспилотниками. "Мы должны как можно быстрее понять, как противодействовать данному оружию, наметить пути для дальнейших шагов в плане противодействия беспилотным авиационным комплексам. В том числе для того, чтобы дать направление работы нашей промышленности, может быть, начать разработку каких-то опытных образцов, - сказал он. - Сейчас весь мир активно использует беспилотники - и в охране границ, и для мониторинга дорожной, пожарной обстановки, и в других сферах. Нас же - военных - интересует именно борьба с ударными беспилотники". Он добавил, что выработанные на круглом столе рекомендации и предложения будут направлены руководству Министерства обороны.

Как рассказал начальник 1034-го центра военных исследований и информатизации командования ВВС и войск ПВО Александр Кобрусев, в следующем году планируется провести научно-практическую конференцию, где будут рассмотрены возможности предприятий и науки для создания системы комплексной борьбы с различными, в том числе ударными, БПЛА. "Проблема в том, что сегодня беспилотник может создать любой человек с минимальной подготовкой и технической грамотностью. А к БПЛА, собранному даже в кустарных условиях, можно прикрепить в том числе взрывчатое вещество. И если сегодня таким вещам не придавать значения, то завтра это может стать серьезной проблемой", - отметил он.

На мероприятии была представлена отечественная разработка в сфере борьбы с беспилотными летательными аппаратами - антидрон "Зоркий". О нем и о перспективах в данной сфере рассказал начальник отдела разработки встраиваемых систем предприятия "НТЦ "ЛЭМТ" БелОМО" Станислав Рудиков. "Мы ведем активные разработки комплексов борьбы с БПЛА. В частности, большая проблема - обнаружение маленьких беспилотников, дронов, которые продаются на рынке, каждый может их купить и использовать в различных целях. Мы разработали и уже испытали комплекс для обнаружения подобных аппаратов на дальности до 15 км", - рассказал он.

По словам Станислава Рудикова, маленький квадрокоптер Phantom 3 белорусский комплекс может "увидеть" на расстоянии от 3 до 4 км. Радиолокатор обнаруживает объект, передает целеуказание оптическому модулю, а после оператор определяет уровень опасности. Далее дрон может быть перехвачен средствами радиоэлектронной борьбы или уничтожен. Многие страны, к примеру, Великобритания, США, Китай и Турция, уже разрабатывают похожие системы. В Беларуси комплекс такого класса первый.-0-