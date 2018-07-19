Белорусские военные прибыли в Китай для участия в Армейских международных играх

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военнослужащие 18 июля прибыли в Китай для участия в Армейских международных играх - 2018 (АрМИ-2018), сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.

Военно-транспортный самолет Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси приземлился в аэропорту города Корла, белорусская делегация разместилась в учебном центре полигона сухопутных войск НОАК.

Во время церемонии встречи белорусской делегации на площади Флагов военного городка, специально построенного для проживания участников игр, белорусских "армийцев" приветствовал ведущий военный комиссар учебного центра сухопутных войск НОАК старший полковник Ши Лэй. Он передал приветствие от имени начальника организационного комитета АрМИ-2018 сухопутных войск НОАК генерал-лейтенанта Чжоу Сунхэ и напомнил: подобное мероприятие - прекрасный шанс для укрепления дружбы и взаимопонимания между странами.

Программа игр включает в себя 28 конкурсов. Белорусские военные планируют принять участие в 16 из них, среди которых "Снайперский рубеж", "Воин Содружества", "Танковый биатлон". Как отметил полковник Александр Погуляйло, белорусская команда впервые примет участие в конкурсе "Суворовский натиск" на территории Китая. "В учебном центре созданы все условия, чтобы качественно подготовиться к соревнованиям, потренироваться, набраться сил перед выступлением. Мы сделаем все возможное, чтобы оправдать надежды и достойно представить нашу страну на международной арене", - сказал он.

АрМИ пройдут с 28 июля по 11 августа на территории семи стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая и России. На территории России пройдут 18 конкурсов. Иран примет состязание военных водолазов "Глубина". В Азербайджане пройдет "Кубок моря" - соревнование экипажей надводных кораблей. В Казахстане за победу будут бороться артиллерийские расчеты, военные связисты и экипажи беспилотных летательных аппаратов. Армения проведет состязание военнослужащих СНГ "Воин Содружества". Традиционными и самыми зрелищными станут соревнования "Танковый биатлон", "Авиадартс", "Суворовский натиск".

На территории Беларуси с 28 июля по 11 августа в рамках АрМИ-2018 пройдет конкурс "Снайперский рубеж". Его примет полигон 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады под Брестом.-0-