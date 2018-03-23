23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные примут участие в Армейских международных играх- 2018, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

АрМИ пройдут с 28 июля по 11 августа на территории семи стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая и России. Программа включает 28 конкурсов. Белорусские военные планируют принять участие в 15 из них, среди которых "Снайперский рубеж", "Воин Содружества", "Танковый биатлон".

На территории России пройдет 18 конкурсов. Иран примет состязание военных водолазов "Глубина". В Азербайджане пройдет "Кубок моря" - соревнование экипажей надводных кораблей. В Казахстане за победу будут бороться артиллерийские расчеты, военные связисты и экипажи беспилотных летательных аппаратов. Армения проведет состязание военнослужащих СНГ "Воин Содружества". Традиционными и самыми зрелищными станут соревнования "Танковый биатлон", "Авиадартс", "Суворовский натиск".

На территории Беларуси с 28 июля по 11 августа в рамках АрМИ-2018 пройдет конкурс "Снайперский рубеж". Его примет полигон 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады под Брестом.-0-