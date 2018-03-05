Белорусские военные примут участие в учениях "Славянское братство''

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учение "Славянское братство" с участием российских десантников, белорусских и сербских военнослужащих пройдет в 2018 году в Новороссийске, сообщает ТАСС со ссылкой на командующего Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковника Андрея Сердюкова.

"Совместно с белорусскими и сербскими коллегами на кубанской земле в Новороссийске будет проведено учение "Славянское братство", это уже четвертое учение в таком составе", - сказал Андрей Сердюков.

По его словам, приоритетным направлением военного сотрудничества является работа с государствами - членами ОДКБ, а наиболее "теплые и дружественные отношения у ВДВ сложились с Силами специальных операций Беларуси". "На территории Российской Федерации и на территории Беларуси традиционно спланированы совместные учения с силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь. Всего по плану в этом году будет проведено четыре учения", - добавил командующий.-0-