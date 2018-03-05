Белорусские военные примут участие в учениях "Славянское братство''

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учение "Славянское братство" с участием российских десантников, белорусских и сербских военнослужащих пройдет в 2018 году в Новороссийске, сообщает ТАСС со ссылкой на командующего Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковника Андрея Сердюкова.
"Совместно с белорусскими и сербскими коллегами на кубанской земле в Новороссийске будет проведено учение "Славянское братство", это уже четвертое учение в таком составе", - сказал Андрей Сердюков.
По его словам, приоритетным направлением военного сотрудничества является работа с государствами - членами ОДКБ, а наиболее "теплые и дружественные отношения у ВДВ сложились с Силами специальных операций Беларуси". "На территории Российской Федерации и на территории Беларуси традиционно спланированы совместные учения с силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь. Всего по плану в этом году будет проведено четыре учения", - добавил командующий.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4241 BYN
|2.419 BYN
|2.425 BYN
|USD
|1.9714 BYN
|1.968 BYN
|1.972 BYN
|RUB
|3.4524 BYN
|3.445 BYN
|3.458 BYN