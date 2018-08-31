Белорусские военные приняли участие в наблюдении за учением НАТО "Намейс 2018" в Латвии

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные приняли участие в наблюдении за многонациональным учением вооруженных сил стран НАТО "Намейс 2018" в Латвии. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Участие в наблюдении с 26 по 27 августа по приглашению латвийской стороны принимали два представителя ВС Беларуси. А 28 и 29 августа в соответствии с положениями Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности инспекционная группа Беларуси провела проверку района учений. В инспекции, помимо трех белорусских военных, принял участие инспектор из России.-0-