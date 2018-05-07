7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные проведут инспекцию в Эстонии 8-11 мая, сообщили БЕЛТА в Минобороны Беларуси.
Будет проинспектирован определенный район. Цель инспекции - подтверждение отсутствия в районе военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положениями Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.-0-
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