7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные проведут инспекцию в Эстонии 8-11 мая, сообщили БЕЛТА в Минобороны Беларуси.

Будет проинспектирован определенный район. Цель инспекции - подтверждение отсутствия в районе военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положениями Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.-0-