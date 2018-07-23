23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные проведут инспекцию в Украине 24-27 июля, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.

"С 24 по 27 июля в рамках соглашения между Беларусью и Украиной о дополнительных мерах доверия и безопасности группа белорусских военных проведет инспекцию района на территории Украины и посетит одну из воинских частей вооруженных сил страны. Цель инспекции - подтверждение отсутствия в районе военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положениями Венского документа 2011 года", - проинформировали в Минобороны.

При посещении будет оценена информация в отношении личного состава, основных систем вооружения и военной техники посещаемой воинской части, представленная Украиной государствам - участникам ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года.-0-