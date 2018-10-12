Белорусские военные проведут тренировку по дымовой маскировке

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси входит в активную фазу, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
Тактико-специальное учение проводится 11-14 октября с дымовым батальоном 8-й бригады радиационной, химической и биологической защиты. Тренировка проходит в рамках второго этапа комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности ВС. "С дымовым батальоном спланировано выполнение задач по аэрозольной маскировке двух районов в интересах 46-го арсенала ракет и боеприпасов. Будут отработаны вопросы подготовки и совершения марша батальоном в район выполнения учебно-боевых задач, практическое выполнение задач аэрозольной маскировки объектов, перемещение батальона в новый район сосредоточения", - проинформировали в Минобороны.
В 46-м арсенале ракет и боеприпасов продолжается выполнение задач по рассредоточению боеприпасов. Ежедневно в указанный район выдвигаются колонны с техникой для доставки грузов, где организована их разгрузка, маскировка и хранение в полевых условиях.
В Вооруженных Силах продолжается второй этап комплексной проверки готовности и способности соединений и воинских частей. Из запаса призваны около 600 человек.-0-
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