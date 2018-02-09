Белорусские военные провели тренировочную эвакуацию вертолетом Ми-8

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные провели тренировочную эвакуацию тяжело пострадавшего с помощью вертолета Ми-8. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.
Участие в практической тренировке принимали военные и медики. Поставленные перед ними задачи они выполнили полностью и качественно, отметили в Минобороны.
В эвакуации был задействован вертолет Ми-8, который оснащен специальным медицинским модулем. Благодаря ему в полете медики могут оказывать реаниматологическую и анастезиологическую помощь на уровне стационара. В вертолете можно одновременно транспортировать двух пострадавших в крайне тяжелом и тяжелом состоянии.-0-
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