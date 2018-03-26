Белорусские военные проверяют одну из воинских частей Франции

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные 26-30 марта проверяют одну из воинских частей Франции (по выбору инспекторов), являющуюся объектом контроля согласно положениям Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщили БЕЛТА в пресс-службе военного ведомства.

Кроме этого, военные инспекторы Беларуси посетят 1-й воздушно-десантный полк в рамках Венского документа 2011 года. Целью инспекции стала проверка соответствия наличия на проверяемом объекте контроля ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники их уведомленному количеству. В ходе посещения оценку получит информация, представленная Францией государствам - участникам ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года, в отношении личного состава, основных систем вооружения и военной техники посещаемой воинской части.

В инспекционных мероприятиях, помимо семи белорусских военных инспекторов, принимают участие военные инспекторы из Казахстана и Украины.-0-