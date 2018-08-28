Белорусские военные топографы принимают участие в тактико-специальном учении

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах Беларуси 28-30 августа проходит тактико-специальное учение с 31-м навигационно-топографическим центром, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Мероприятие проводится под руководством начальника навигационно-топографической службы Вооруженных Сил - начальника навигационно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Юрия Логвиновича.

"Особенностью учений является то, что выполнение задач осуществляется с использованием новейших образцов техники и программно-аппаратных комплексов, разработанных научными организациями и предприятиями оборонного сектора экономики Беларуси", - отметили в ведомстве.

Военнослужащие как в пункте постоянной дислокации, так и на полигонах и участках местности практически отрабатывают привязку стартовых позиций ракетных, зенитных ракетных войск, позиций радиолокационных средств, контроль точности топогеодезической привязки боевых порядков войск, создание современных средств топогеодезической информации - от специальных карт и фотодокументов до пространственных моделей местности.-0-