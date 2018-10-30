Белорусские военные участвуют в учении ОДКБ "Нерушимое братство-2018"

30 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусский воинский контингент принимает участие в совместном учении "Нерушимое братство-2018" с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности, которые начались сегодня в России в Свердловской области, сообщили БЕЛТА в пресс-центре учения.

Тема маневров - "Подготовка и ведение операции по поддержанию мира Коллективными миротворческими силами ОДКБ в Центрально-Азиатском регионе на территории государства, не являющегося членом ОДКБ, по резолюции Совета безопасности ООН". Общая численность участников учения составляет около 1,3 тыс. человек, 300 единиц военной техники и 20 единиц различных видов воздушных судов, в том числе беспилотных летательных аппаратов. В учении также участвуют представители Международного комитета Красного Креста и 2 специальных автомобиля с символикой МККК.

С приветственным словом к участникам учения обратился начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-половник Анатолий Сидоров. Он отметил, что "Нерушимое братство-2018" является завершающим мероприятием совместной оперативной и боевой подготовки войск (Коллективных сил) ОДКБ в рамках оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2018" и проводится на этапе "Восстановление и поддержание мира".

"Не так давно ваши боевые друзья выполняли задачи на учении с силами и средствами разведки на территории Казахстана, - сказал Анатолий Сидоров, обращаясь к участникам учения "Нерушимое братство-2018". - Две недели назад завершилось учение с Коллективными силами оперативного реагирования на территории Кыргызстана, где на полигоне Эдельвейс в районе озера Иссык-Куль были выполнены учебно-боевые задачи по локализации вооруженного конфликта. Вам предстоит выполнять учебные миротворческие задачи. Я уверен, что органы управления и личный состав приложат максимум усилий и стараний, покажут высокий профессионализм для успешного выполнения учебно-боевых задач".

На первом этапе учения будет осуществляться подготовка операции по поддержанию мира Коллективными миротворческими силами ОДКБ (КМС ОДКБ). На втором этапе предусмотрен розыгрыш практических действий по выполнению задач подразделениями КМС ОДКБ в ходе ведения операции по поддержанию мира. В целом во время маневров "Нерушимое братство-2018" миротворческие контингенты государств ОДКБ отработают действия по осуществлению контроля за соблюдением соглашения о прекращении огня и действиями населения в зоне ответственности, выполнением задач по оказанию содействия в восстановлении мирной жизни на территориях, пострадавших от атак международных террористических организаций, а также по пресечению противоправного ввоза и вывоза боевой техники, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Во взаимодействие с милицейским (полицейским) персоналом отработают действия подразделений КМС ОДКБ при выполнении задач по противодействию массовым беспорядкам.

Учение "Нерушимое братство-2018" проводится в рамках ежегодного совместного оперативно-стратегического учения с войсками (коллективными силами) ОДКБ "Боевое братство-2018", как его завершающий этап - этап восстановления и поддержания мира в регионе.-0-