2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные уступили россиянам в первом этапе конкурса инженерных подразделений "Инженерная формула", который проходит в городе Волжском (Россия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Третий результат за командой из Китая. "Такое же расположение сил и по результатам двух этапов конкурса "Безопасная среда", который проходится в Костроме. Также на втором месте находятся белорусские подразделения связи по результатам первого этапа конкурса "Уверенный прием", он проводится в Казахстане. В этом конкурсе наша команда участвует впервые. На первом месте связисты из Казахстана, на третьем - Китай", - проинформировали в военном ведомстве.

Третий результат белорусы показали в первом этапе конкурса беспилотных летательных аппаратов "Соколиная охота". Лучшими пока являются военнослужащие из Казахстана, на втором месте команда из Ирана.

"Традиционно сильны позиции Беларуси в конкурсе "Воин Содружества", который в этом году принимает Армения. Наши армейцы после четырех этапов на втором месте после Казахстана. Остальные позиции занимают: Армения третье место, Россия четвертое, Иран на пятом месте", - уточнили в пресс-службе.-0-